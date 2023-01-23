『ノースフェイス 90s ヌプシ ダウンジャケット us Sサイズ NF003AS【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 23時 20分に出品され04月23日 23時 20分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在394件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのヌプシダウンジャケットです。

1995年に購入し、1年着用後保管しておりました。



型番：NF003AS



サイズはメンズSですが、USサイズのためSとMの間くらいの印象です。



タグは文字のかすれや、縮みがありますが、全体的には目立つ汚れはありません。ただ、中古品ですので神経質な方はご遠慮願います。



発送の際は、圧縮して梱包いたします。



カラー···ブラック



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス 90s

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Sサイズ NF003AS