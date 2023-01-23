『アーバンリサーチ別注+phenix GORE-TEX ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 07時 41分に出品され03月19日 07時 41分に終了予定です。即決価格は14,520円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アーバンリサーチ別注+phenix GORE-TEX

ダウンジャケット



23年秋冬 URBAN RESEARCH ROSSO 別注 ダウンジャケット プラスフェニックス



カラー ブラック



サイズ M

肩幅49 着丈72 身幅62 袖丈66



定価¥41,800



試着のみの美品です、宜しくお願い致します。



以下ネットより



+phenixに別注したショート丈のコートが新たに登場!極力ディテールを排除し、シンプルに仕上げることでスタイリッシュでミニマルな雰囲気の大人ダウン。

優れた防風性、高い透湿性を備えたWINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSを表地に使用した保温性抜群の本格派ダウンジャケット。

WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABSの素材による十分な強度とボリュームのあるダウンで機能性と温かさを兼ね備えたアイテム。

高い保温性を誇りながらもフロント前立て、フラップポケット、袖口は圧着仕様にすることで、すっきりしたデザインはタウンでもアクティブシーンでも着用が可能。

立体的なキルティング加工を裏面に施すことで、保温性をより高めており、冬の厳しい寒さにも耐えらる仕様に。

軽量でありながら、GORE社の耐水性と透湿性の基準をクリアした確かなファブリックとスキーウェアメーカーの確かな技術が詰まった一着。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フェニックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アーバンリサーチ別注+phenix

GORE-TEX

ダウンジャケット