『新品スワロフスキーcuriosaリング55サイズ キュリオサリング【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 00時 50分に出品され04月18日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スワロフスキーcuriosaリング55サイズ

日本のサイズは「号数13〜14号」です。

刻印有り

お箱付き

正規品



レインボーカラーが素敵です。

ネックレスに通して使用しても

キラキラしてオシャレですよ。

集めてコレクションして

珍しいしカットもキレイで

眺めただけで使用してないので

使って下さる方宜しくお願いします。

再値下げしました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 新品スワロフスキーcuriosaリング55サイズ キュリオサリング