『新品スワロフスキーcuriosaリング55サイズ キュリオサリング【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 00時 50分に出品され04月18日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|スワロフスキー
新品未使用 ティファニーNY本店 スカーフ
¥ 14000
SWAROVSKI スワロフスキー スチールリング ♡
¥ 12500
●極美品〇スワロフスキー パヴェ フープピアス 十字架 ピアス 3点セット 1
¥ 8970
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VALENTINO スワロフスキーイヤーカフ
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スワロフスキーBirthstone ピアス＆ネックレス ２品セット
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ダイヤモンド スワロフスキー リング 0.1ct Pt100 9号
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ナチュラルロゼアコヤパールネックレス スワロフスキー入り
¥ 16500
スワロフスキー mesmera ネックレス
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美品 MAJORICA マジョリカパール 真珠 ネックレス ヴィンテージ 美品
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HERMESエルメス スカーフ ツイリー リングルガテ パラディウム シルバー
¥ 13950
スワロフスキー ピアス、Matrix Vittoreリングセット
¥ 7800
落札価格10400円
707 入札履歴
終了
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