『amerivintage】スタンドカラーダウンコート ロング ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 22時 11分に出品され03月30日 22時 11分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ameri VINTAGE

アメリ ヴィンテージ

STAND COLLAR DAWN COAT

スタンドカラーダウンコート

ロング

カラー ブラック



価格 36630円



素材:(表地)ナイロン60%、

ポリエステル40%、(裏地)ポリエステル100%、

(リブ部分)アクリル70%、ウール30%、(充填物)ダウン90%、フェザー10%、(革ベルト)合成皮革

カラー ブラック

サイズ FREE





身幅58 肩幅65 着丈123 そで丈47



【以下公式サイトより引用】

機能性に優れたダウンコート。

ダウン90とフェザー10の割合でとても暖かく、防風性を高めるシレ加工と撥水加工を施した生地を使用しています。



ロング丈ですがダブルファスナーなので

足元は開けて着ていただければ歩きやすく、

首元や袖口から風が通りにくいデザインになっています。

フェイクレザーベルトでウエストを絞って頂くのがオススメです。



ダウン内側に調整できる紐があり

スタイルよくダウンを着ることが

でき着膨れしないです

胸元高い位置の両サイドポケットも

スタイルアップで

ウエストベルトでなお

ダウン着膨れはないのでスタイリッシュなダウンです。





3回ほど着用クリーニング後

自宅保管

汚れや傷など見当たらないです



アメリ

クラネ

tdayfull

SNIDEL スナイデル

FRAY I.D フレイアイディ

ETRE TOKYO エトレトウキョウ

Mila Owen ミラオーウェン

LAGUNAMOON ラグナムーン

Lily Brown リリーブラウン

ROSE BUD ローズバッド

Birthday Bash バースデーバッシュ

jusglitty ジャスグリッティ

リランドチュール rirandture

celford セルフォード

coco deal ココディール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アメリヴィンテージ

カテゴリ ファッション

レディース

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