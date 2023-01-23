『RUIRUE BOUTIQUE オリーブグリーン ファー付きダウンジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 51分に出品され03月21日 10時 51分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: RUIRUE BOUTIQUE

色: オリーブグリーン

フード: ファー付き

スタイル: ダウンジャケット

ジッパー: サイドポケット付き

デザイン: キルティングデザイン



ご覧いただきありがとうございます。





2〜3回ほどの着用で、クリーニング後自宅保管していました。



素人採寸ですが、参考までに。



着丈 83cm

身幅 49cm

くびれ部分 46cm

袖丈 64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ RUIRUE

BOUTIQUE

オリーブグリーン

ファー付きダウンジャケット