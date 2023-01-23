『ゴーシャラブチンスキー 18aw タートルネックニット セーター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 13時 01分に出品され04月25日 13時 01分に終了予定です。即決価格は15,230円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名 ゴーシャラブチンスキー 18aw タートルネックニット セーター



サイズ S



購入先 ユナイテッドアローズSONS



状態 新品未使用



カラー···ブラック

袖丈···長袖

ネック···ハイネック

素材···ウール

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ゴーシャラブチンスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ゴーシャラブチンスキー 18aw

タートルネックニット セーター