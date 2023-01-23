『定価￥⑪万☆美品☆【L】サイズ❗最上級素材のNEWプリマロフト『N-3Bコート』【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 13時 39分に出品され04月20日 13時 39分に終了予定です。即決価格は29,682円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヒステリックグラマー

『HYSTERIC ACADEMYアップリケ N-3Bコート』‼️

【定価￥110,000-】



✔️これからの寒い冬や、年末年始の色々なお出掛けに～マストなアイテム❕



✔️不動のHYSアウターを、最上級素材で仕上げられた～定価も定価な逸品です❕





個人保管&梱包発送時の畳みシワは、御了承下さいませ⚠️

試着あり！外出使用なし！にて、とても綺麗な状態です♪





サイズ L

肩幅仕切りの無い～ラグラン肩袖タイプ❕

【身幅63 着丈86cm】



✔️即買い❗OK



【説明書⬇️】

ミルスペックをクリアした最上級のエアフォースナイロンとプリマロフトを使用し、専門知識を備えた日本国内の工場で縫製した本格的なN-3Bコート。



防風・撥水性に優れた表地と、軽量で保温性の高い中綿で構成されており、寒い季節も快適に着用できる。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価￥⑪万☆美品☆【L】サイズ❗最上級素材のNEWプリマロフト『N-3Bコート』