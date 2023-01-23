『【値下げ中！】株式会社モンリーブ →フェイラージャパン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 01分に出品され03月24日 21時 01分に終了予定です。即決価格は27,540円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 フェイラー合併前

株式会社モンリーブ SHOSHANA



昔購入したものを

自宅保管してあったものです。

自宅で清掃をしていたところ、でてきました。



価格 : 120,000

会員価格 : 72,000

サイズ 42



新品でタグもついております。綺麗な状態ですが

自宅保管であることご了承ください。

ほつれや汚れ等はございません。



定価から半分以上のお値下げです。



#フェイラー #株式会社モンリーブ

#コート #ジャケット #ロング #フェイラージャパン株式会社

#SHOSHANA

フランス洋服 ジャケット 光沢 高級感 黒上着 光沢ジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【値下げ中！】株式会社モンリーブ

→フェイラージャパン