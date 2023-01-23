『80s Eddie Bauer 黒タグ オールパーパス ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 08時 42分に出品され03月03日 08時 42分に終了予定です。即決価格は15,450円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド / カテゴリ



80s Eddie Bauer エディーバウアー 黒タグ オールパーパス グースダウン



チャック、ボタン等に不具合なし。

店舗クリーニング済みです。







■状態



左肩付近に若干の色褪せ(写真14)、左アームに薄染み(写真15・16)、バックに小さい薄汚れあり(写真17)







■使用感レベル【3】



1 極少

2 少

3 一般的な古着

4 少し強め

5 強め

6 かなり強め



※破れや穴の有無ではなく、主に生地の使用度合いや経年状態で判断しています。



※製造年代も考慮した個人的な主観による判断です。詳細は画像・説明と合わせてご確認下さい。







■カラー



ディープグリーン 深緑







■サイズ



タグ表記 : 不明

着用感 : M～Lサイズ

(海外規格)



※175cm普通体型が着用した場合、中に厚手のスウェットを着た状態だとややきつめのジャストな着用感でした。



肩幅 ×

身幅 60

着丈 68

袖丈 ×







■素材



コットン系





cv0030







■注意事項



※プロフィールにご購入の際の注意事項が記載されています。必ずご確認の上、ご購入をお願い致します。







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ご質問がありましたらお気軽にご連絡下さい。最後までご覧頂き、ありがとうございました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

Eddie

Bauer

黒タグ

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