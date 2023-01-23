『ぽちやん様専用!希少ＨボタンHERMESエルメス トレンチコート マルジェラ期【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 00時 06分に出品され03月17日 00時 06分に終了予定です。即決価格は30,820円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 とても希少な美品のマルジェラ期のコートです✧

使用感なく上質な生地でハリ感あります^^

Hボタンも綺麗です◎



マルジェラ期のこのデザインの良品は、もうなかなか出会えないと思います。



(2枚目のお写真は後ろで少し細く留めています実際はウエストやや絞りあり美ラインでゆったりしたサイズ感です。)



【ブランド】

HERMES/エルメス



【コンディション】

良品。

生地ハリ感ありオススメです◎

襟元、お袖、脇下

ダメージ無く綺麗です。



襟先などほんの僅かな擦れ感(着ていると言われなければ分からない程度です)

☆貴重なヴィンテージ品でして新品では御座いません。



【サイズ】

SMサイズ

大きめのお作りです。

脇周りなどゆったりした贅沢な、お作りでSMサイズですが165cmの当方（普段Lサイズ）でも問題無く着れるサイズ感です。



着丈 約79cm

肩幅 約46cm

袖丈 約55.5cm

身幅 約 59cm



【仕様】

✧裏地無し

✧後ろスリット入り

✧ポケット 4つ



【カラー】

紺、ネイビー



【素材】

コットン100%



【購入場所】

真贋鑑定済みオークション会場



#マルジェラ期

¥71980→お値下げしました^^

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♡即購入、大歓迎です♡

コメントのやり取り中でも

即購入の方を優先しております。

安心してお取引出来るように

いつも心掛けています。

どうぞ宜しくお願い致します(*˘︶˘*).。.:* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ぽちやん様専用!希少ＨボタンHERMESエルメス トレンチコート マルジェラ期