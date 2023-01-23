『cro197&HATAYAサンタイガーリールBG-201KX-DX-02【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 23時 46分に出品され04月29日 23時 46分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cro197&HATAYAサンタイガーリール(漏遮)BG-201KX-DX安全保護お手入れ装備セット

Acro197-BG201KX-DX

□仕様

①型式:BG201KX

②長さ:20m

③電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0㎟×3心

④製品定格:100V・5A

④コンセント定格:2P.15A.125V 接地付

⑤コンセント形状:標準接地型×3個

⑥漏電遮断器:過負荷付

⑦サイズ:H367×W307×D213

⑧質量:6.4kg

□標準装備

①2P標準/2P接地付兼用/ニュートビプラグ

②コンセント防塵キャップ

③ドラム空転止め(ブレーキストッパー)

④電源パイロットランプ

⑤接地端子

⑥温度センサー(電線溶解防止機能)

□特長

○頑丈な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。

○安全作業の漏電遮断付タイプのコードリール。

○通電を確認する大きく見えやすい緑色パイロットランプ採用。

○絶縁性樹脂ドラム(黄色)は絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。

○ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:ワンタッチで開き、復帰操作を簡単にでき、透明カバー

で簡単に動作状況を確認できます。

○温度センサー付:巻いたまま長時間使用したり定格電流を超えて使用すると温度上昇を感知し、

コンセントへの給電がストップします。

○接地型(K型)には2P/2P接地付兼用ニュートビプラグがついています。

■安全上のご注意

※警告:感電・火災・ケガ・故障の原因となります。

❤安全に且つ長くお使い抱く為に、安全安心用標準品装備。

○Acro金属用サビ取り剤(原液50ml)-01個

○Acro希釈用空容器20ml

○Acro刃物ヤニ取りクリーナー20ml

○Acro刃物お手入れ用サビ止油20ml

○Acro貝の粉雪 消臭・除菌 携帯用20ml

○組立グリップ手袋タグ付L

○特選純綿極上軍手白熊くん65g

○アクロキーホルダー

○trad作業用マスク カップ型(2枚入)

○trad作業用メガネ

○少し長めのロングタオル

○ポケットティッシュ2個セット

○クリーンマスク2枚入 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>小物入れ 商品の状態: 新品、未使用