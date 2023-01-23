『【極美品✨】Paul Stuart ステンカラーコート メンズ ベージュ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 03時 39分に出品され04月08日 03時 39分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

Paul Stuartのトレンチコートは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。ベージュの色合いは、様々なスタイルに合わせやすく、季節を問わず活躍します。



【快適な着心地】

内部の滑らかな生地は、着用時に心地よさを提供します。チェック柄のライナー裏地がアクセントとなり、ファスナーで簡単に取り外しも可能。見た目にも楽しさを加えています。



【多用途なアイテム】

このトレンチコートは、カジュアルな日常使いから特別なイベントまで幅広く対応できるアイテムです。



- ブランド: Paul Stuart ポールスチュアート

- 色: ベージュ

- 素材: ポリエステル

- デザイン: ステンカラーコート、

裏地チェック柄のライナー

- スタイル: メンズ

- 長さ: ロングコート

- サイズ:165（M〜L相当）



肩幅43cm

身幅50cm

袖丈56cm

着丈100cm



※平置き実寸



ご覧いただきありがとうございます。

お好きな方・お探しの方、是非ご検討下さいm(__)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスチュアート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品✨】Paul

Stuart

ステンカラーコート

メンズ

ベージュ