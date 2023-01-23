『ドルチェ&ガッバーナ ダウンジャケット D&G【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 33分に出品され05月07日 22時 33分に終了予定です。即決価格は19,550円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ドルチェ&ガッバーナのダウンジャケットです。

当サイトで購入。



色はほぼ黒のカーキ色。

多機能厚手ダウンで非常に暖かく、カッコいいです。



美品です。



着丈襟下から66cm肩幅約46cm身幅約53cm袖丈66



表記サイズ50、一般的なMからLくらいだと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ドルチェ&ガッバーナ ダウンジャケット D&G