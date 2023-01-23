『THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ニュートーブ S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 11時 56分に出品され03月06日 11時 56分に終了予定です。即決価格は23,154円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザノースフェイスのバルトロライトジャケットです。



カラー ニュートーブ



サイズ S



付属品 保存袋 タグ全て



購入したのは3年位前ですがほとんど着用せずに大切に保管していた物なのでかなり綺麗な美品です。



特に大柄な男性でなければジャストサイズで着て頂けますし女性でしたら少しビックサイズで可愛く着て頂けるどちらでも着て頂けるサイズ感だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

バルトロライトジャケット

ニュートーブ S