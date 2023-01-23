『定価9万円attachment メルトン フード付チェスターコート サイズ1【2024年最新】 』はヤフオクでから05月07日 20時 04分に出品され05月07日 20時 04分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年にATTACHMENT六本木ヒルズ店で、9万円程で購入しました。

型番はAC93-217です。



色は、オリーブとグレーを混ぜたような色合いで、何にでも合わせやすいカラーリングです。



サイズは1。身長167cm、体重55kgの出品者がちょうどよく着れるサイズ感でした。



素材にはカシミヤ混ウール糸で織ったメルトン地を使用しており、

ふわっとした膨らみがあります。



丈夫で摩擦に強く、アウターとして十分な厚みの為毎日使っても安心。

また見た目にも美しい光沢感、滑らかな手触りです。



印象的なフードは、被るとしっかりと顔を覆ってくれます。

また取り外し可能のため、外してシンプルなチェスターコートとしても使用できます。



ジャケットのうえにも重ね着が出来るため、

カジュアルなシーンのみならず、ビジネスシーンでも活用できます。



肩幅：40cm

着丈：94cm

身幅：48cm

袖丈：60cm ※お直しで3cmほど詰めています。



（素人採寸のため若干の誤差はご了承ください）



写真は1枚目は公式サイトより着用イメージ、2枚目以降は自撮影分です。



クリーニング済みです。



即購入OKです。



柄・デザイン···無地



カラー···グレー

素材···ウール

季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アタッチメント

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価9万円attachment

メルトン

フード付チェスターコート

サイズ1