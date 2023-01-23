『ウール Aラインコート (グレー)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 42分に出品され03月06日 12時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シルエットが可愛いAラインのコートです。

なんでも合わせやすいグレー。



25000円で購入しましたが

あまり着る機会がなくて、ほぼ着ていません。



着丈 114cm

肩幅 38cm

袖丈56cm

ウール100%

11号



何かご質問等ございましたら

コメントよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウール Aラインコート (グレー)