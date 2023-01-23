『WOOLRICH ウールリッチ WEOKA PARKA ダウンコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 00時 25分に出品され03月06日 00時 25分に終了予定です。即決価格は26,928円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 WOOLRICH ウールリッチ

WEOKA PARKA ダウンコート ダウンジャケットです。



お色は黒 もちろん正規品です。



ウールリッチらしいシルエットきれいなダウンコートです。

フロントを開けても閉めてもおしゃれなデザインです。これからの季節おすすめです。



サイズ XS

着丈 93cm

肩幅 38.5cm

身幅 46cm

袖丈 62cm 程度



2.3回のみの使用、新品ではありませんがキレイです。



らくらくメルカリ便にて発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ WOOLRICH

ウールリッチ

WEOKA

PARKA

ダウンコート