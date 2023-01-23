『専用 mont-bell モンベル コロラドコート Mens【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 21時 46分に出品され03月24日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bell モンベル



コロラドコート



良質なダウンを軽量素材で包み込んだ、リバーシブル仕様のダウンコートです。ダウンの保温性を最大に引き出す三枚差し構造を採用し、高い保温性・防風性を備えています。光沢を抑えた落ちついた表情の表面と、キルトの裏面とで、二通りのデザインが楽しめます。旅行はもちろん、ビジネスシーンにも適しています。



仕様

【素材】表地:70デニール・フルダル・スパンライク・ナイロン・タッサー[はっ水加工]

裏地:20デニール・バリスティック®ナイロン・タフタ[帯電防止加工]

中綿:650フィルパワー・ダウン

【平均重量】773g

【カラー】タン(BS/GM)

【サイズ】M

【特長】三枚差し構造/ダウンプルーフ加工/デュアルアクスルフード/ジッパーがあごに当たらない仕様/ジッパー付きポケット6個（表面:〈腰2、胸1〉、裏面:〈腰2、胸1〉）

機能

デュアルアクスルフード



現行モデル



定価27500円



試着程度の使用でとてもキレイな状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 専用 mont-bell モンベル コロラドコート Mens