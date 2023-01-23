『極美品✨ZARA×MANTECO ロングコート ベルト Aライン アイボリー M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 13時 50分に出品され03月18日 13時 50分に終了予定です。即決価格は7,777円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♩



アウター、コートを他にも多数出品しているので、

#cityのアウター

#city一覧

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○アイテム

ZARA ザラ マンテコ MANTECO

ロングコート ベルテッドコート ガウン

ロング丈 フレア Aライン ベルト

ウエストリボン ウエストマーク

女優襟 比翼仕立て



○サイズ（cm）

USA S Mサイズ相当

着丈116

袖丈61

肩幅42

身幅54



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○素材（%）

表地 ウール75、ナイロン25

裏地 レーヨン100



○状態

目立った傷や汚れもなく美品です♩



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。



○アイテム詳細

ZARA×MANTECOのロングコートです♩



イタリアの高級生地メーカーのマンテコ社の

生地を使用しているので極上の艶感があり

高級感、防寒性ともに抜群です◎



大きいサイズ感なのでゆとりを持ってご着用頂けます♩



某有名リサイルショップで購入したものなので

正規品になりますのでご安心ください◎



この機会にいかがでしょうか？？



○カラー

アイボリー オフホワイト



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。



M072509280004



サイズ...M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨ZARA×MANTECO

ロングコート

ベルト

Aライン

アイボリー

M