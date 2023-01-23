『WTAPS SBS ジャケット 22AW オリーブ 早い者勝ち【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 22時 11分に出品され03月30日 22時 11分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダブルタップス

222WVDT-JKM02

SBS / JACKET / NYLON. TUSSAH. FORTLESS

サイズM 02 着丈73 身幅65

カラー オリーブドラブ OLIVE DRAB

最終値下げです！



今までのSBSよりも生地がしっかりしており、今からの季節に重宝されると思われます！



速乾性と通気性が高いタスランナイロン生地を使用したプルオーバージャケット。

内側はリサイクル素材のメッシュを使用した総裏の仕様。

フロントにはマフポケットを配し、左右対称のハンドウォーマー機能に加え、上部中央のファスナーポケットで容量を確保。

袖口はアジャスターベルト、裾は内臓したドローコードでシルエットの調節が可能。

左前中央に刺繍モチーフ、左上腕部にラバーネームを配置。







ハンガーはつきません。

⭐︎ブラックも出品しております⭐︎

手放します。

状態は良好です。



返品 返金等は受け付けておりません。



良かったらどうぞ。



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zorn 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WTAPS

SBS

ジャケット

22AW

オリーブ 早い者勝ち