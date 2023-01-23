『美品 mont-bell ライトアルパイン ダウンパーカー M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 16分に出品され03月08日 14時 16分に終了予定です。即決価格は10,950円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 返品対応について

偽物だった場合全額返金します。



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,so please feel confident in making your purchase.



商品名 : ダウンジャケット



ブランド・メーカー：モンベル



サイズ：M



平置き寸法

肩幅 45cm

袖丈 61cm

身幅 53cm

身丈 65cm



●状態

AB



*下記基準でランクを決めております。



SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品



S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品



A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品



B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品



C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品



フォロー割

2000円以下→200円引き

5000円以上→500円引き

10000円以上→1000円引き



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



状態は画像でご判断いただき、不明点は事前にご質問ください。

検品は行っておりますが、細かい点等の見落としは御容赦下さいますようお願い致します。



購入される際は状態をご理解の上購入して下さい。



その他ご要望、質問等ありましたら気軽にコメント下さいね。



プロフ必読お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

mont-bell

ライトアルパイン

ダウンパーカー

M