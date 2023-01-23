『フォクトレンダー NOKTON classic 40mm F1.4 S.C.【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 37分に出品され03月12日 16時 37分に終了予定です。即決価格は18,630円に設定されています。現在904件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コシナ フォクトレンダー

VoightLander

単焦点レンズ NOKTON classic 40mm F1.4 S.C.単層コート 131521

VM(ライカM)マウント

(選択肢がないのでSONY Eマウントを選択しました)



購入時期:2023年9月

使用回数わずか3回、ほぼ新品の完動品です。



外観、傷なし。

レンズ内部、くもり、ゴミ、チリ、カビやカビ跡、バルサム切れ、全てなく、目視で見る限りクリアです。

以下、メーカーサイトからの引用です。

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味わいを愉しむレンズ

ノクトン・クラシックは、絞り値に関わらずシャープでコントラストも高い現代のレンズとは一線を画すクラシカルな描写です。特に開放では柔らかく、絞れば鋭い切れ味を発揮。撮影意図に応じて、レンズの持つ二面性をコントロールできるのも魅力です。



大口径、コンパクト設計

準広角／標準レンズとして使用頻度が高く、機動力を要求される焦点距離40mmの画角。F1.4の大口径ながら、本体の全長は29.7mm重量175g。常時携行できるコンパクトなスタイルを実現しました。



選べる２種類のレンズコーティング

マルチコーティング（MC）では限りなくニュートラルな色再現を目指し、シングルコーティング（ＳＣ）ではクラシカルな色調を再現。お好みのレンズコーティングを選べるラインナップです。

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(出品しているのはこのうちのシングルコーティングのモデルです)



■付属品■

外箱、メーカー取説、保証書、レンズフロント/リアキャップ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: コシナ