『CORSO ROSSO ファー付きダウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 10分に出品され03月05日 16時 10分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらコルソロッソのファー付きダウンコートになります。

袖の表部分はムートン、ポケットはニット仕様になっております。

襟から裾までラクーンのファーが付いております。

新品未使用品ですが五年程自宅で保管していた品となります。

目立った傷や汚れ等はありませんがそこを念頭にご購入いただけましたら幸いです。



ホック付きです。



サイズはイタリア42サイズ。

SからMサイズとなります。

購入価格は50万円以上かと思います。



イタリア製。



着丈→103cm

脇下身幅→54cm

袖丈→約60cmとなります。



何かご質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S カラー: ブラウン系/オレンジ系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CORSO

ROSSO

ファー付きダウンコート