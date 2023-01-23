『MONCLER ベチュラダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 30分に出品され03月13日 19時 30分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、4〜5回着用しました。



カラー：ネイビー

サイズ：1



袖にフリルがついていて可愛いです♬

フリルは内側に仕舞えるようになっています。



軽くて暖かいです。

そんなに寒い地域に住んでいないので

あまり活躍の場がなく勿体無いのでどなたか

使っていただけると嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

ベチュラダウンジャケット