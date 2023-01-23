『kudos scarf attached shirt【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 14時 27分に出品され03月30日 14時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥40000でした。

色々なものに合わせやすいデザインとアシンメトリーなスカーフ部分が抜群です。



#kudos 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クードス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ kudos

scarf

attached

shirt