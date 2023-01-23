『オゾンのチカラ OZONE AIR SALAS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 05時 59分に出品され04月25日 05時 59分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】

オゾンのチカラ

SALAS_SA-4

オゾンエアーサラス



オゾン発生量1/2/3/4mg/h（4段階切替）

充電時間最大6時間

充電動作時間（満充電時）4mg/h：約6h 3mg/h：約8h 2mg/h：約12h 1mg/h：約19h

使用電池リチウムポリマー電池（1,650mAh）

防水レベルIPX4相当

電源ACアダプタ（AC100〜240V 50/60Hz）



カラー···ホワイト



新品未使用ですが、自宅に１ヶ月程保管しておりますので、気になる方や神経質な方はご遠慮ください。

宜しくお願い致します。



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