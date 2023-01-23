『Panasonic F-MV4100-SZ SILVER【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 25分に出品され03月27日 08時 25分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic F-MV4100-SZ SILVER

#パナソニック

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タイプ···加湿空気清浄機



使用しないための出品となります。

元箱はございません。

4.5枚目にあるように正面に擦り傷がございます。



あくまで中古品なので神経質な方のご購入はご遠慮ください。

その他確認されたいことのある方はご連絡いただければと思います。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: パナソニック