『AFFA インサイドアウト薄中綿キルトジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 06時 55分に出品され03月31日 06時 55分に終了予定です。即決価格は11,140円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アンダーカバー高橋盾と藤原ヒロシが考えるパンク AFFA



AFFAの薄くて軽やかな着心地のダウン・ジャケットになります



デニムなどと合わせてカジュアルに着ても、

綺麗目でドレッシーに着ても最高のコーデを演出してくれます



寒い時期にはコートの中にインナーとして、

春や秋にはアウターとして、

真夏以外は一年通して活躍してくれます



１度クリーニングした程度の

ほぼデッドストック状態です。



カラー ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アンダーカバーイズム カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AFFA

インサイドアウト薄中綿キルトジャケット