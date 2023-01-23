『THE NORTH FACE ダウンジャケット オレンジ 青 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 11時 35分に出品され03月23日 11時 35分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ネットで購入しましたが、サイズが合わなかったため出品しました。



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEはアウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性を兼ね備えた製品を提供しています。このダウンジャケットは、その高品質な素材とデザインで、寒い季節に最適です。



【デザインとスタイル】

オレンジ、青、黒の鮮やかなパターンが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。フードは取り外し可能で、シーンに応じたスタイルを楽しむことができます。



【機能性】

ダウンジャケットは保温性に優れ、寒冷地でも快適に過ごせます。アウトドア活動や日常使いに最適な一着です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: オレンジ、青、黒

- デザイン: パターン入り

- タグ: THE NORTH FACE

- フード: 取り外し可能

- スタイル: ダウンジャケット



気になることがありましたらお気軽にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

オレンジ

青

黒