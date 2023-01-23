『COACH トレンチコート ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 19時 33分に出品され04月11日 19時 33分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACHのお店で購入しましたが、一回も着用せずに自宅保管していました。ピンクのトレンチコートです！春にぴったりだと思います！

裏地がCOACHの柄になっており、おしゃれです♪



カラー···ピンク

着丈···ショート



スカートにもパンツにも合うと思います！



目立った傷や汚れはありませんが、自宅保管ですのでご了承ください！



よろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コーチ カラー: オレンジ系/ベージュ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ COACH

トレンチコート

ピンク