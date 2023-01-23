『ノースフェイス ホワイトレーベル フリームーブ ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 17時 40分に出品され03月14日 17時 40分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

FREE MOVE DOWN JACKET



ホワイトレーベルライン(韓国限定)ノースフェイスのフリームーブダウンジャケットです。



試着程度で数回着用しております。

体型と合わなかったため出品いたします。



素材：ポリエステル 100％

詰め物：綿毛80％, フェザー20％



◆サイズ:110(XXL)

着丈78cm

肩幅57xm

身幅62.5cm

袖丈66cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ホワイトレーベル フリームーブ ダウンジャケット