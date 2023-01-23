『新品タグ付きTAKEO KIKUCHIトレンチコート ベージュMサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 35分に出品され03月29日 20時 35分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在385件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価29,000円（写真参照）

サイズが合わないのを分かったうえでとても気に入ったので購入しましたが、やはり着れず、、一度も着ていません。そのため商品タグもついたままです。 商品タグの内容は写真をご確認いただければと思います。

これから寒くなる時期にいかがでしょうか。着ていただける方お願いいたします。お送りするのは週末になるかと思います。



カラー...ベージュ



柄・デザイン...プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品タグ付きTAKEO

KIKUCHIトレンチコート ベージュMサイズ