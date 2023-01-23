『『良品』COACH コーチ ダウンコート ジャケット ベルト付き ライトベージュ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 47分に出品され03月13日 09時 47分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨コーチのダウンジャケット✨

ライトベージュ系のカラーが、とってもかわいい

リアルファー、ベルト付きのジャケットです♪



ぜひご検討下さいませ。





【ブランド】

COACH コーチ



【サイズ】cm 表記XS

肩幅39 袖丈60

身幅45 着丈72

実寸寸法Mサイズ相当

寸法をご確認頂きご検討下さい。



【カラー】

ライトベージュ系



【コンディション】

微細なスレ汚れは御座いますが、

気になる程のダメージは無く、

まだまだご使用頂けます。

used品ですので、微細な状態を気になさる方は

ご遠慮下さいませ。



【付属品】

ベルト



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

⚠️鑑定済商品⚠️



ご購入前にプロフィールの確認をよろしく

お願いします。



カラー···ベージュ



素材(表地)···ナイロン



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 『良品』COACH

コーチ ダウンコート

ジャケット

ベルト付き ライトベージュ