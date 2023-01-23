『【動作好調】 OLYMPUS μ panorama ミュー フィルムカメラ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 09時 51分に出品され04月25日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,409円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オリンパスの35mmフィルムカメラです。



＊人気機種＊

『 μ ZOOM PANORAMA 』





曲線を活かしたスタイリッシュなデザインが特徴のコンパクトフィルムカメラです。



人気のブラックカラーです◎



とても軽くてコンパクトなので、ポケットや小さめのバッグに入れて気軽に持ち歩けます。



オートフォーカス機能付き、フィルム自動巻き上げの簡単操作です◎



35-70mmのズームレンズを搭載しており、

日常のスナップ撮影や人物撮影などにおすすめです。



生活防水機能付きです。









大変人気の高い商品です♪







送料無料！

即購入歓迎です！





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★コンディション★



【外観】



全体的に綺麗です。



多くの写真をアップしてますのでご覧ください。





【光学】



カビや曇りなくクリアで綺麗です。

撮影に影響するものはありません。

気持ちよくお使いいただけます。





【動作】



カメラ専門店にて動作確認済み。

動作好調で問題ありません。

安心してお使いいただけます。





お探しの方も多いと思いますが

一点のみのご紹介ですので、

是非この機会を逃さずご入手ください♪



他で売り切れになりましたら、

早期に出品終了させていただきますm(_ _)m







★アクセサリー・付属品★



アクセサリー・付属品は、

画像に写っている物全て付属します。





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★4,000件以上のカメラ・レンズの取引実績

★カメラ専門店でプロによる検品、動作確認済み！



安心してお買い物をお楽しみくださいませ。





ご購入後は、迅速・丁寧に発送させていただきます♪



（土・日・祝をはさむ場合、

月曜の発送となる場合がございます。）



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985i75fa 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>フィルムカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし