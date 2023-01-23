『モンクレール MONCLER ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 23時 34分に出品され04月20日 23時 34分に終了予定です。即決価格は30,810円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年近く前に購入しましたが、着用回数は多くありません。全く着ないシーズンもありました。

写真3枚目が174センチ70キロの私の着用感になります。

スタイリッシュなライダースタイプの原点にして頂点と言われる即完売した商品で、今でも古着屋で14万円のものがありました。

着用のたびに水拭きし、大事に使ってきたので、目立った汚れなどはありません。

サイズ···1

カラー…ネイビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モンクレール MONCLER

ダウンジャケット