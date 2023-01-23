『X834 スワロフスキー ネックレス k18 18金 シルバー925 レディース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 09時 37分に出品され03月21日 09時 37分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■即購入、コメントなしOKです(*^^*)



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【材質】



「最高級スワロフスキージルコニア採用」：本物の天然石と並ぶのスワロフスキー ジルコニアを使って、ダイヤモンドのようにキラキラです、輝きを損なわないよう非常に小さなものですが、テーブル面に「SWAROVSKI ZIRCONIA」と刻印されています。



「金属アレルギー対応 」：素材はシルバー925に通常の3倍の純ロジウムでメッキしているとの事で、チェーンやトップの座金が高級感があり、金属アレルギー反応の心配もありません。



【サイズ】



重さ：約2.7g

地金：シルバー925

1粒石：6mm（1カラット）純正スワロフスキー ジルコニア採用

チェーン仕様：イタリア製のベネチアンチェーン 全長48cm（無階段調整）

幅0.8mm



■職人の手により一つ一つ丁寧に仕上げられ、細部にまでこだわり抜いた高品質な仕上がりになっております。



■彼女、妻へのプレゼント。クリスマスプレゼントや誕生日、記念日、母の日にどうぞ♪

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