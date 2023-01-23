『トミーヒルフィガーClassic Puffer Logo Jaket【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 05時 39分に出品され05月01日 05時 39分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色 ブラック

内側 オリーブ

サイズS



【仕様】

・ドローコード付きフーディー

・左胸にロゴ入り

・ダウン

・マシーンウォッシュ







今年購入して１度来てみたのですがサイズSで160センチの自分が着ると丈が長くて着れませんでした。

日本のサイズにしてみるとMだと思います。

だいぶ値下げしました！







※値段交渉可！！

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

フード···フードあり（取外し不可）

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: トミーヒルフィガー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ トミーヒルフィガーClassic

Puffer

Logo

Jaket