『極上✨UABONI*Paris*ダウンジャケットパリ発 870g 48 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 22時 30分に出品され03月31日 22時 30分に終了予定です。即決価格は17,748円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❀ UABONI*Paris* ❀

ダウンジャケット



凸凹調の表面が特徴のエンボスダウンジャケット✨



加工した高品質のポーランド産ダックダウンを

十分に充填しており、保湿性・断熱性に優れ、

たっぷりと空気を含んでおり軽量で暖かいです❀





シャーリング袖口と高密度の素材で

インナーは薄着で充分なくらい暖かいし、

妖艶な輝きが一目で高級感を漂わせます♪



膝上10センチくらいまでの長さで

腰元までキチンと暖かいです！



フードは脱着可能です^ ^



貴重品を肌身離さず持ち歩ける

ジップポケットを内側に装備✨



インナーを着まわすだけで

初秋から春先まで幅広い期間で着用できます！





■付属品 なし



■サイズ 48



肩幅 約センチ

身幅 約センチ

袖丈 約センチ

着丈 約センチ







平置き実寸。



○状態 とてもキレイな状態です❀



○カラー ブラック



○素材 ダックダウン フェザー



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。



⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、神経質な方はお控え願います。



⚠︎いただいたものなどもあり、購入年代がわかりかねる場合がございます。わかる範囲で返答しますのでご了承ください。



仕立てのいい高級なお品物ですので

一着持っていると長く重宝していただけると思います。



目立った汚れやシミは見当たらず

全体的に綺麗でこれからたくさん着て頂けます✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極上✨UABONI*Paris*ダウンジャケットパリ発 870g 48

ブラック