『加湿器 花粉 21L大容量 UV除菌 除菌加湿器 超音波式加湿器【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 04分に出品され03月27日 00時 04分に終了予定です。即決価格は10,748円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【超音波式加湿器・三段階】超音波式加湿器は水を振動させてミスト状になり、お湯を沸かすスチーム式と比べて、放出されるミストも熱くならないので、火傷の心配がなく、小さなお子様、ご年配の方やペットのいるご家庭でも安心です。蒸発率の高い超微細ミストを放出するため、お部屋に水が積もってしまうことがありません。



【恒湿モード・省エネ・UV除菌】恒湿ボタンを押すと、加湿器は恒湿機能に入り、液晶ディスプレイの表示が明るくなります。40-90％の範囲で５％単位で設定できます。最大湿度に達した後、もう一度押して恒湿設定を解除できます。省エネ設計なので、毎日使っても電気代が安く済みます。運転中にUV除菌ボタンを押すと除菌機能に入り、UVライトは強い抑菌機能があり、99.99%の細菌を取り除き、加湿器はきれいなミストが噴出できます。



【多機能LEDライト・リモコン付き】加湿器に多機能LEDライト搭載され、液晶画面でお部屋の湿度が表示し、電源オン/オフ、3段階霧量調節、タイマー機能(12時間)、湿度設定・恒湿モード、睡眠モード、などの機能をワンタッチだけで操作できます。また、リモコンを加えて遠隔操作を実現しました。



【２つ給水方法・掃除やすい】上からも下からも水を注ぐことができます。。21L大容量タンクで、最大で24時間連続加湿可能です。頻繁に注水する必要がないので、水を入れる手間を最小限に抑えられます。しかも、水の量が見やすい半透明水位窓なので、水の残量が一目でわかます。



【睡眠モード】加湿器は最新消音技術を採用し、図書館よりも静かな運転音で深夜でも気にならない超静音設計で、睡眠や仕事の邪魔になりません。





$$12880 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用