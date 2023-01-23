『(希少) 00s DKNY ダウンジャケット L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 15分に出品され03月10日 18時 15分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



00sのDKNYのダウンジャケットです。

あたたかく、重厚感がありロゴもかっこよいです。被りたくない方におすすめです。



【商品名】DKNY ダウンコート ジャケット

【サイズ】L 着丈65㎝×身幅62㎝

【カラー】ブラック

【その他】

中古品ですので完璧な品をお求めの場合や、細かい事が気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮頂ければ思います。

発送は簡易梱包、また圧縮梱包にての発送になりますのでご了承ください。



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#アークテリクス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディーケーエヌワイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ (希少)

00s

DKNY

ダウンジャケット L