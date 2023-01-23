『ホグロフス ビレーダウンフード【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 55分に出品され03月31日 06時 55分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入後、10回位しか使用していません。



サイズ：海外サイズですので、日本のサイズ規格と比べると他の海外ブランド同様にワンサイズ程ゆったりとした作りになっています。



状態は良好です。



ダウン専用洗剤でクリーニング済です。



最軽量のDWRシェル生地を使用し、最高級の７５０フィルパワー・グースダウンを使用しています。



高い保温性を保ち、ダウンと偏りを防ぐボックス構造のボディです。



調整可能なフード。シームレスの肩口。



立体裁断により動かしやすい袖。



袖口にはPOLARTEC POWER STRETCHを使用。



２つのハンドウォーマーポケット、１つのチェストポケット、２つのインナーメッシュポケット。



ウィンドフラップ付きのフロントジッパー。



ヒップまで覆うレングス。



グローブアンカーフックを袖に配置。



片手で調整可能な裾のドローコード。



後背部はバッフル構造により高い保温性を実現。





素材：SHELL & LINING-PERFORMAC1004

DOWN WEIGHT：260G (SIZE L)

BOX CONSTRUCTION

GOOSE DOWN 90/10 FILL POWER 750 CUIN 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ホグロフス ビレーダウンフード