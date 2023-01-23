『【FURLA】新品未使用 スカーフ付き【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 55分に出品され03月13日 09時 55分に終了予定です。即決価格は24,990円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年4月購入の新品未使用品

頂き物です。A4ファイルが入ります。６万円台のおカバンです。内側が完全に仕切られているタイプです。



スカーフは、FURLAロゴのマルチスカーフ、定価1,8000程の物で、サッシュベルトや、通常スカーフマフラーとしても使用可能、シルク100です。幅13センチほど 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フルラ

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バッグ タグ 【FURLA】新品未使用

スカーフ付き