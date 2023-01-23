『yoke ヨーク 3WAY BAL COLLAR SHARE COAT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 03分に出品され04月10日 01時 03分に終了予定です。即決価格は11,450円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即完売商品

yoke ヨーク

3WAY BAL COLLAR SHARE COAT

サイズM

ダークネイビー



あまり出回っていない希少なダークネイビーです。ウエスト部分でファスナー着脱が出来るのが最大の特徴になっており、上はドリズラーJKT、下はラップスカートとして男女で着回せる3WAYの仕様にしています。



両サイドにドット釦を配置、深くスリットを入れているので、コートを着たままパンツのポケットにアシストも出来、動いた時の動きも綺麗に動きます。



若干使用感はありますが、綺麗な方だと思います。

写真に写っているものがすべてです。

ご購入の際はあくまで中古品ということをご理解いただいた上でお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ yoke

ヨーク

3WAY

BAL

COLLAR

SHARE

COAT