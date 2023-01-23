『ドウシシャ 加湿器 ハイブリッド式 カンタン給水 cleverinLED搭載【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 37分に出品され03月18日 12時 37分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆商品の詳細◆



ブランド ドウシシャ(DOSHISHA)

特徴 タイマー

色 ブラック

容量 4 L

動作モード ハイブリッド式



インテリアのようなモダンな佇まい。清潔・安心な空間に。

メタリックな円筒型デザインがスタイリッシュ。清潔なミストで空間を満たします。

連続運転時間：約5時間（急速時）、運転調節4段階。OFFタイマー（2・4時間）、オート運転。

適用畳数：プレハブ19畳/木造12畳。

製薬会社の加湿器。大幸薬品のテクノロジーで二酸化塩素ガスを発生。



＃ハイブリッド式加湿器 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ドウシシャ