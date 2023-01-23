『雰囲気抜群 30s 40s オリジナル ビンテージ ホースハイド カーコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 24分に出品され04月16日 12時 24分に終了予定です。即決価格は29,000円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 30年代〜40年代

MADE IN USA

馬革（ホースハイドで間違いないと思います）

黒 ブラック レザー

裏地はネイビーのウール

シングルプレスト



サイズ表記不明

着丈 約78cm（襟付け根～裾下）

肩幅 約47cm（肩の縫い目～肩の縫い目）

身幅 約54cm（脇下～脇下）

袖丈 約64cm（肩の縫い目～袖先）

（素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい）



※173/62/普通体型でスウェットパーカーの上からちょうど良いサイズ感です

※38くらいです



タグとベルト欠損、ボタン全て交換、汚れ、傷、擦れ、アタリ、色褪せ、裏地に穴や擦り切れが多数ございます

両肩にかなり痛みあり右肩はハンドステッチでリペアしてあります

スレーキーは破れなく全て問題ございません

加工ではないリアルなヤレ感、エイジングが魅力的な一着です

約90年〜80年前のヴィンテージ古着にご理解ある方のみ宜しくお願いします



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 雰囲気抜群

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