『VALENTINO ヴァレンティノ ダウンジャケット サイズ50【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 17時 37分に出品され03月23日 17時 37分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VALENTINO(ヴァレンティノ)

アームロゴダウンジャケット

サイズ50

2、3回程度コンビニ行く際に使用のみ

アームロゴ部分剥がれや擦れはありません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VALENTINO

ヴァレンティノ

ダウンジャケット

サイズ50