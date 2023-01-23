『キャプテンサンシャイン エスキモーダウンコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 58分に出品され03月14日 23時 58分に終了予定です。即決価格は34,000円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価150000円ほど。

サイズ38

カラースモーキーグリーン



数回着用程度です。

間違いなく暖かいです。



176cm63kgにて着用です。

オーバーサイズですので、細かな実寸は気にするものではないかと思います。

着用画像をアップしていますが、38サイズを着用です。



38サイズは一番人気です。







着丈

約110cm

肩幅

約58cm

身幅

約70cm

袖丈

約56cm



コモリ

グラフペーパー

アンユーズド

ハイク

サンシー

yoke

Stein

Uru

アプレッセ

オーラリー

ダイワピア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キャプテンサンシャイン エスキモーダウンコート