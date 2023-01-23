『70s Vintage 美品 PENDLETON ウール ハーフコート ボア襟【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 02時 51分に出品され04月30日 02時 51分に終了予定です。即決価格は23,010円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋さんで購入したVintage ペンドルトンコートです♪



サイズ表記は40で、おおよその寸法は下記のとおりです。



着丈 ８６ cm

身幅 ５６ cm

肩幅 ４６ cm

袖丈 ６０ cm



メンズM〜L相当となります(◍•ᴗ•◍)



画像のとおり裏地にピンホールが1箇所とタグに切り込みがございますが、その他には目立つ汚れもダメージもなく、年代物のお品としては美品のコンディションです♪



たたみシワはご了承ください( ；∀；)



PENDLETONらしい襟は触り心地の良いボア・裏地は光沢サテン・くるみボタンが紳士的でシルエットのきれいさはさすがです。



お探しだった方、是非この機会にご検討ください♪

多少のお値下げでしたら承りますのでお気軽にお問い合わせください(⁠＾⁠∇⁠＾⁠)⁠ノ⁠♪



トラブル防止の為、プロフィール欄をご確認の上、ご納得頂けましたら即購入も大歓迎いたします！



どうぞ宜しくお願いいたします♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ペンドルトン カラー: オレンジ系/ブラウン系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

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