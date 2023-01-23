『【ヘルノ】チェスターコート ヘリンボーン柄【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 58分に出品され03月11日 20時 58分に終了予定です。即決価格は33,000円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年1月購入



より気に入ったコートを買ったため出品致します。

中のライナーは外れるので、2通りの着方ができます。



サイズ44

定価137500（税込）



クリーニング店に預けているため、購入の際はコメント願います。発送まで少々時間（2週間ほど）頂くことになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヘルノ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ヘルノ】チェスターコート ヘリンボーン柄