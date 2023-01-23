『NANGA ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 06時 00分に出品され04月18日 06時 00分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGAとアーバンリサーチがコラボしたダウンジャケットになります。

数年前に購入し新しいものに買い替えようと思い出品いたしました。



定価は36300円でした。

腕部分のベリベリ部分が引っ付かないことと、やはり着用していたため、ある程度の中古感はあると思います。

そちらを考慮した上でご購入よろしくお願いします。



暖かさに関しましては、変わらず暖かいため、シャツ1枚にこのダウンを着るだけで寒さを耐えられる品物になります。



多少の値段交渉であれば受け付けますのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

ダウンジャケット